Tekirdağ'da su patlağını arayan kepçe, doğalgaz borusunu patlattı Çorlu ilçesinde su arızası bulmak için kazı çalışması yapan kepçe, doğalgaz borusunu patlattı.

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İHA

Tekirdağ'ın Çoğlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Efe Sokak’ta Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, su patlağı nedeniyle su arızasını gidermek için kepçe vasıtasıyla kazı çalışması başlattı.

Kepçe, doğalgaz borusunu patlattı, çıkan alevler metrelerce yükseldi

Kepçe kazısı sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlayan bölgeden alevler yükseldi. Yangın bir apartmanın 2. ve 3. katındaki ikametlere sıçradı. Olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekipleri istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek facianın önüne geçti. Olayda yaralanan olmazken, iki ayrı evde ve iş makinesi maddi hasar gördü.

"Doğalgaz kutusu var diye söyledim"

Cemaliye Mahallesi Muhtar Azası Deniz Gökçe,şunları söyledi:

Önceki akşam orada çalışma yapılmıştı. Kazılacak yerde doğalgaz kutusu olabileceğini ifade etmiştim. Ama ne yazık ki olay kaçınılmaz oldu. Çok geçmiş olsun, can kaybı ya da yaralanan olmaması tesellimiz oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)