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    Tekirdağ'da sürücü direksiyon başında sızdı

    Tekirdağ Çorlu’da yol ortasında direksiyon başında sızan alkollü sürücü, polis tarafından fark edildi. Trafik polisi, bir türlü kendine gelemeyen sürücüyü, yarım saat dil dökerek uyandırdı.
    • 27.07.2022 - 09:29
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    Tekirdağ'da sürücü direksiyon başında sızdı

    Tekirdağ Çorlu'da gece saatlerinde Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri, çiftli halı saha yakınlarında, eski itfaiye ışıklar istikametine seyreden bir araç yol ortasında durakladı.

    Devriyeye çıkan polis ekipleri tarafından fark edilen yol ortasındaki araç kontrol edildi.

    3.30 promil alkollü çıktı

    Trafik polisi, direksiyon başında sızan sürücü S.T.’yi yaklaşık yarım saat dil dökerek uyandırmayı başardı.

    Yapılan kontrollerde, sürücü S.T.’nin 3.30 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

    İHA'nın aktardığına göre trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılan sürücü S.T.’nin ehliyetine el konulurken, aracı da çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

    Tekirdağ'da sürücü direksiyon başında sızdı VİDEO

    Tekirdağ da sürücü direksiyon başında sızdı #1

    Tekirdağ da sürücü direksiyon başında sızdı #2


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