Tekirdağ'da tadilat yaparken çatıdan düşen işçi can verdi

İHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yaşanan olayda, iddiaya göre, çatı kısmında tadilat çalışması esnasında dengesini kaybeden Yılmaz Yılmaz, zemine düşerek ağır yaralandı.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

58 yaşındaki Yılmaz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.