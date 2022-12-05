Tekirdağ'da tırın altında kalan şahıs çığlıklarla can verdi

Çerkezköy ilçesinde geri manevra yapan tırın ezdiği 54 yaşındaki T.Ö.'nün çığlıklarını duyanlar ekiplere haber verdi. T.Ö.'nün kazada hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekirdağ'da yaşanan kaza, şoförü hayattan kopardı.

Çerkezköy'de yaşanan olayda, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrika deposundan yük almak üzere gelen tır sürücüsü S.K., geri geri manevra yaptı.

Tır, bu esnada tırın arkasında bulunan T.Ö.’ye çarptı.

Çığlıklarla can verdi

T.Ö. (54), kendisine doğru gelen tırdan kaçamayarak olay yerinde can verdi.

Çığlıkları duyan çevredekiler durumu 112 Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine durumu ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından T.Ö.’nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.