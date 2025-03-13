Tekirdağ'da trafikte silahlı saldırı

DHA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Yıldızkent Kavşağı'nda emlakçılık yapan Devran Bozan, kullandığı hafif ticari araçla ilerlerken, motosikletiyle aracın yanına yaklaşan A.E., tabancayla ateş açtı.
Bozan, ağır yaralanırken, saldırgan motosikletiyle kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Devran Bozan, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, Çerkezköy yakınlarında motosikletiyle yakaladığı saldırgan A.E.’yı gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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