Tekirdağ'da veresiye vermeyen tekel bayisine kurşun yağdırdı: İki kişi tutuklandı Çorlu ilçesinde büfeden alışveriş yapan 2 kişi, tartıştıkları büfeciyi darp ettikken sonra yakalanan T.A. ve K.P., 'Gece vakti silahlı yağma' suçundan mahkemece tutuklandı.

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DHA

Tekirdağ Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir büfeye dün sabah saatlerinde gelen T.A. ve K.P., alışveriş yaptıktan sonra aldıklarını veresiye yazdırmak istedi.

Büfeci O.G.'nin hesabın kime yazılacağını sorması üzerine tartışma çıktı.

Bu sırada 2 kişi büfeci O.G. ile yanında bulunan kişiye tekme, yumruk ve içki şişeleriyle saldırıp, darbetti.

İki kişiyi tehdit etti

Ardından içlerinden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp, saldırdıkları 2 kişiye doğrultarak tehdit etti.

Bu kişi büfeden çıkarken de tabanca ile içeriye doğru ateş açtı.

Kurşunlar kimseye isabet etmedi

Açılan ateşte şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi.

Olayı gören başka bir esnaf ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İkinci saldırı için geri döndüler

Bu sırada uğradıkları şişeli ve yumruklu saldırıda yaralanan 2 kişi büfe önünde sağlık ekiplerini beklerken, geri dönen iki saldırgan 2 yaralıya ve komşu esnaf A.D.'ye de tekme ve yumruklarla tekrar saldırdı.

Saldırganların büfedeki silahlı tehdit, ateş açması, şişe ile saldırması ve büfe önünde diğer esnafa da tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tedavi altına alındılar

Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan T.A. ve K.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılık sorgusunun ardından, 'Gece vakti silahlı yağma' suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.