Tekirdağ'da yasak aşk cinayeti! Eşi ve sevgilisi tutuklandı Kapaklı ilçesinde Şerafettin Sezer'i, uyurken cep telefonu şarj kablosuyla boğarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Zeynep Sezer ile sevgilisi Uğur Güzeller, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Tekirdağ'da şüpheli ölümün ardından yasak aşk çıktı..

Kan donduran cinayet Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün yaşandı..

Öğle saatlerinde işten eve yorgun dönen Şerafettin Sezer'in uykuya dalmasının ardından eşi Zeynep S., yasak aşk yaşadığı iddia edilen Uğur G. ile birlikte hazırladığı kanlı planı devreye soktu.

TELEFON KABLOSU İLE UYURKEN BOĞDULAR

Hain planda Sezer, telefon kablosu ile boğazı sıkılarak öldürüldü. Daha sonra U.G. ile birlikte eşinin cansız bedeni başında saatlerce plan yapan Zeynep Sezer, gece saat 23.00 sıralarında eşinin kalp krizi geçirdiğini ileri sürerek hastaneye başvurdu.

EŞİ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşi Zeynep S. ile sevgilisi Uğur G. gözaltına alındı.

Zeynep S. ile Uğur G., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde 'Kasten planlayarak, tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.

"KOCAMI DA SEVMİYORDUM BUNU DA SEVMİYORUM"

Zeynep S.'nin ifadesinde, "Ben kocamı da sevmiyordum, bunu da sevmiyorum" dediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMEYİ PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Zeynep S. ile sevgilisi Uğur G.'nin yasak aşk yaşadığı ve daha önce Şerafettin Sezer'i ilaç vererek öldürmek için plan yaptıkları ancak planlarını devreye sokamadıkları da öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)