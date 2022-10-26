Tekirdağ'da yaşlı kadın, 29 yıl sonra şehit kızı ve eşiyle aynı günde hayatını kaybetti

Tekirdağ'da yaşayan 84 yaşındaki Nazife Alten, şehit öğretmen kızı ve yanındaki eşi ile 29 yıl sonra aynı günde vefat etti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Nazife Alten'in kızı Neşe Alten ile o sırada kızının yanında olan eşi Hasan Alten, 26 Ekim 1993'te Diyarbakır'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi.

Nazife Alten ise 29 yıl sonra, Malkara Devlet Hastanesi'nde kızı ve eşinin şehit düştüğü günde, yaşamını yitirdi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Alten için bugün Şarköy'deki Çarşı Camii'nde, öğle vakti cenaze namazı kılındı. Şarköy Müftüsü Ramazan Tekin'in kıldırdığı cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Şarköy Cumhuriyet Savcısı Fatih Talip Aykaç, Tekirdağ Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer, siyasi parti temsilcileri ile dost ve akrabaları katıldı.

DHA'nın haberine göre, Nazife Alten'in cenazesi, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.





















