Tekirdağ'da yaya geçidindeki kadına motosiklet çarptı

İHA
Tekirdağ'da korkunç bir olay yaşandı.
Çorlu, Reşadiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Askent mevkiinden Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden Sinan İ.’nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen Fehmiye T. isimli yayaya çarptı.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan esnaf ve vatandaşlar, yaya geçidi boyalarının silindiğini ifade ederek, belediyenin çalışma yapmasını istedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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