İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Süleymaniye Camii mevkiinde Atatürk Meydanı istikametine seyreden Gürcan Ö. idaresindeki 59 AGZ 800 plakalı kapalı kasa panelvan kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Şaziye K. isimli yayaya çarptı.
Kaza sonrası yere yığılan yaya Şaziye K. yaralandı.
Vatandaşlar kurala uyulmamasına tepkili
Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan olay yerinde konuşan vatandaşlar, yaya geçidinde yavaşlamayan duyarsız sürücülere sert tepki gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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