Tekirdağ'da yaya yolunda kaza! Kentte sabah saatlerinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığı yaya kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Vatandaşların canını tehlikeye atan sürücüler trafikte dehşet saçıyor...

Yaya yolunda vatandaşların canını tehlikeye atan sürücülerin sebebiyle onlarca vatandaş hayatını kaybetti.

Bir yeni olayın adresi ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi oldu.

Sabah saatlerinde Çorlu Devlet Hastanesi istikametine seyreden Şener İ. idaresindeki hafif ticari araç, yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçen Yıldız Y.'ye çarptı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören adliyedeki görevli çevik kuvvet ekipleri, ambulans ve trafik ekibi isteyerek, ekipler gelene kadar trafik güvenliğini sağladı.

Yaralanan vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaya telefona bakıyordu

Kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini ifade eden sürücü Şener İ., yayanın ise karşıdan karşıya geçerken elindeki telefona baktığını öne sürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)