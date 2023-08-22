İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 12. Sokak üzerinde Efekan Yaman, yaklaşık 20 gün önce ilk kez satın aldığı arabasını, direksiyon hidroliğinde meydana gelen arıza sebebiyle sanayiye tamire götürdü.

Yolda giderken bir anda motor kısmı alev alan araç, yanmaya başladı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri yola çıkarken, bu sırada yoldan geçen Çorlu Belediyesi’ne ait su tankeri yangına müdahale ederek söndürdü.

Tekirdağ'da yeni aldığı aracı yanınca gözyaşlarını tutamadı
Tekirdağ'da aracı başında ağlayan sürücü

Arabasının başında gözyaşı döktü

Ancak müdahaleye rağmen araç demir yığınına döndü.

Yeni aldığı arabasıyla gezmeye bile fırsat bulamayan Efekan Yaman, olay yerinde gözyaşı döktü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.