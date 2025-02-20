Tekirdağ'da yeni hat denemesi sırasında vagonlar raydan çıktı

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, devlet demiryollarına ait yeni hattın deneme sürüşü sırasında üç vagon raydan çıktı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bölgeye güvenlik ve demiryolu yetkilileri sevk edildi.

Çerkezköy Kaymakamı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

KAVŞAK TRAFİĞE KAPATILDI

Olay sonrası güvenlik önlemleri kapsamında kavşak trafiğe kapatıldı.

Demiryolu yetkilileri, raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, yolun birkaç saat içinde açılmasının planlandığını açıkladı.