Tekirdağ'da yol ortasına park edilen araçlara tepki gösterdi

İHA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yol kenarına park yapan araçların trafiği sıkıştırması ve trafik akışını engellemesi bir sürücüyü rahatsız etti.
Rahatsız olan sürücü, cadde üzerinde durarak otomobilinden inip durumu protesto etti.
Yaşanan trafik sorununa, “Ben de aracımı buraya çekerim." diyerek sitem eden vatandaş, Öztrak Caddesi üzerinde yoğun trafik kuyruğu oluşmasına neden oldu.
Vatandaş sakinleştirmeye çalıştı
Trafiğin yeniden hareketlenmesi için aracından inen sürücüler ve çevre halkı, protesto eden vatandaşı sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.
Yapılan tüm ikna çalışmalarına rağmen aracına binmeyen vatandaş, yol kenarında park halinde bulunan ticari aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı.