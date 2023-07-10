Tekirdağ'da yol ortasına park edilen araçlara tepki gösterdi İkişer gidiş gelişli duble yolun, belediye tarafından yapılan çalışmayla iki şeritli tek yöne dönüştürülmesi caddede trafik sıkışıklığına sebep olurken bir sürücü, yol ortasında protesto yaptı.

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yol kenarına park yapan araçların trafiği sıkıştırması ve trafik akışını engellemesi bir sürücüyü rahatsız etti.

Rahatsız olan sürücü, cadde üzerinde durarak otomobilinden inip durumu protesto etti.

Yaşanan trafik sorununa, “Ben de aracımı buraya çekerim." diyerek sitem eden vatandaş, Öztrak Caddesi üzerinde yoğun trafik kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Vatandaş sakinleştirmeye çalıştı

Trafiğin yeniden hareketlenmesi için aracından inen sürücüler ve çevre halkı, protesto eden vatandaşı sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

Yapılan tüm ikna çalışmalarına rağmen aracına binmeyen vatandaş, yol kenarında park halinde bulunan ticari aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı.