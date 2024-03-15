İHA
Son dönemlerde yaya geçitlerinde yaşanan kazalar dur durak bilmiyor.
Bu kez görüntülerin adres Tekirdağ...
Kadına çarptı
Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi girişinde Mandıracı Caddesi’nde Türbe istikametine seyreden E.G. idaresindeki 59 ADS 877 plakalı araç, Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi’ne saparken yoldan geçen yaya F.A. isimli kadına çarptı.
Tedavi altına alındı
Kaza sonrası yaralanan F.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İnceleme başlatıldı
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış