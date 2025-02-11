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Tekirdağ'da zabıta ekiplerine kızıp peynirleri sokağa fırlattılar

Tekirdağ'da zabıta ekiplerine kızıp peynirleri sokağa fırlattılar Süleymanpaşa ilçesinde nerede üretildiği bilinmeyen ve kilosu 100 liradan satılan peynirleri kamyonetle satan şahılar ile onlara müdahale etmek isteyen zabıta ekipleri arasında arbede çıktı.