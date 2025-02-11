Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyonetle gezen kimliği belirsiz şahıslar, sokakta peynir satmaya başladı.
Nerede ve nasıl koşullarda üretildiği bilinmeyen kilosu 100 lira peynir zabıta ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.
Ekipler, hijyen kurallarına uymayan ve şaibeli satış yapan satıcılara müdahale etti.
ARBEDE ÇIKTI
Denetim sırasında taraflar arasında gerginlik yaşanırken, kısa sürede arbede çıktı.
Zabıta ekipleriyle satıcılar arasında uzun süre tartışma yaşandı.
PEYNİRLERİ YOLA FIRLATTILAR
Satıcılar, zabıtaya tepki olarak sattıkları peynirleri yola atarken, olay çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.
Zabıta ekipleri hijyen ve denetim eksikliğine vurgu yaparak peynir satışına izin vermedi.
PEYNİRLER İMHA EDİLECEK
Zabıta ekipleri tarafından toplanan peynirler, imha edilmek üzere Süleymanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak gıda satışına yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.
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