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İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin farklı mahallelerinde görülen başıboş atlar zaman zaman trafikte aksamalara, zaman zaman ise endişeli anlara sebep oluyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, şehirde herhangi bir olumsuzluğa neden olmamaları için atları yakalamak için at yakalama timi oluşturdu.

NEFES KESEN ANLAR YAŞANDI

Zabıta ekiplerinin sıkı takibi sonucu kısa sürede yakalanan atlar at çiftliğine götürülmek üzere kamyona yüklendi.

Zabıtanın at yakalama operasyonu zaman zaman nefes kesen anlara sahne oldu.