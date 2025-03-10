Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı

AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yola çıkan işçileri taşıyan servis minibüsü şoförü T.Y., İstanbul kara yolu üzerindeki askeri havaalanı ışıklı kavşakta, yoğun sis nedeniyle görüşünü kaybetti.
Önünü göremeyen servis şoförü, T.E. yönetimindeki 06 AU 4914 plakalı tıra arkadan çarptı.
7 YARALI
Kazaya otomobil ile bir tır daha karıştı.
Kazada işçi servisinde bulunan T.Y., R.T., A.K., G.A., M.B., Y.U. ve E.A., yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbarla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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