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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 7 yaralı Çorlu ilçesinde sis nedeniyle işçi servisi ve tırın çarpıştığı kazaya 2 araç daha dahil oldu. Meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.