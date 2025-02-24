Tekirdağ'daki ağır kokunun nedeni tespit edildi

AA & Ensonhaber

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ali Paşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin çevresinden yoğun doğal gaz kokusu yayıldığını belirten vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğal gaz, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede bir süre çalışma yaptı.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun alışveriş merkezinden geldiği düşünülerek ekiplerin söz konusu alışveriş merkezinin doğal gaz hattını kestiğini söyledi.

Kokunun alışveriş merkezinden gelmediğinin belirlendiğini ifade eden Eren, "İlçemizde akşam saatlerinde bir gaz kokusu meydana geldi. Bunun nedenini ilgili ekipler araştırıyor. Ama korkulacak bir durum söz konusu değil. Koku bir bölgede hissedildi" dedi.

DEREYE ATIK BIRAKILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada kentte yoğun bir şekilde hissedilen ve şikayetlere neden olan kötü kokuyla ilgili yetkili kurumların gece boyunca mesai yaparak titizlikle çalıştığını belirtti.

Sarıkurt, şu bilgileri verdi: