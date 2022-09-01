Saray ilçesindeki halı sahada oynana final maçının ardından sahaya giren şahıs, oyuncuların üzerine silahını ateşledi. Yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde oynanan halı saha maçında dehşet yaşandı.

Final maçının ardından sahaya elindeki silahla giren Y.K. isimli şahıs, saldırmaya başladı.

Futbolcuları kurşunladı

Futbolcuların üzerine ateş etmeye başlayan Y.K., korku dolu anlara neden oldu.

Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri müdahale ederek zanlıyı etkisiz hale getirirken, kısa süreli yaşanan arbedenin ardından Y.K. gözaltına alındı.

O anlar kamerada

Y.K.’nin etrafa ateş ettiği tabancanın kurusıkı olduğu öğrenilirken, yaşanan arbede, panik ve dehşet anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'daki halı saha maçında kurşunlu saldırı VİDEO

