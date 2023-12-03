Tekirdağ'daki laf atma kavgasında tekme tokat dayak yedi

İHA
Tekirdağ'da dehşet anları yaşandı.
Çorlu'da meydana gelen olayda, yolda yürüyen bir kişi, ‘laf atma’ iddiasıyla iki kişiyle tartıştı.
Tekme tokat dayak yedi
Şahıs, tartıştığı kişilerin saldırısına uğradı.
Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan yaşlı adam kanlar içinde kaldı.
Saldırganlar kaçtı
Saldırgan şahıslar, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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