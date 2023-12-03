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Tekirdağ'daki laf atma kavgasında tekme tokat dayak yedi

Tekirdağ'daki laf atma kavgasında tekme tokat dayak yedi Çorlu’da bir kişi, tartıştığı iki şahıs tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırıldı.