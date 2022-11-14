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    Tekirdağ'daki otobüs terminalinde bıçaklı saldırı

    Bir yakınının şehir dışına çıkmasına öfkelenen A.A. isimli şahıs, bileti kesen kişiye bıçakla saldırdı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
    • 14.11.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 17:29
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    Tekirdağ'daki otobüs terminalinde bıçaklı saldırı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki terminalde, A.A. isimli şahıs, şehir dışına çıkmasını istemediği kişiye bilet kesilmesine öfkelendi.

    İHA'nın haberine göre A.A., otobüs firması çalışanlarına bu sebeple saldırdı.

    Çalışanını bacağından bıçakladı

    Öfkeli saldırgan A.A., kavga ettiği otobüs çalışanı Y.K.’yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

    Yaralanan Y.K., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tekirdağ daki otobüs terminalinde bıçaklı saldırı #1

    Tekirdağ daki otobüs terminalinde bıçaklı saldırı #2


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