Tekirdağ'daki yangında ahırda bulunan 35 hayvan telef oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde biçilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA da yangına müdahale etti.
35 HAYVAN TELEF OLDU
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki evde hasar meydana geldi, yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan yandı.
Yangında bir ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan telef oldu.
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Aksoy, yangından etkilenen çiftçilerle görüştü.