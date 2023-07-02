Tekirdağ'ın tatil beldesi Şarköy'ün nüfusu bayram süresince 10 kat arttı Kurban Bayramı tatilinde, vatandaşların akınına uğrayan bölgenin kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 9 günde ilçenin yaklaşık 35 bin olan nüfusunun 10 kat arttığını söyledi.

DHA

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde, Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Şarköy'e tatilciler akın etti.

Otel ve pansiyonların dolduğu ilçede, yer ve kiralık ev bulamayanlar, sahile kurdukları çadırlar ile araçlarında geceyi geçirdi.

Nüfus katlandı

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, ilçenin yaklaşık 35 bin olan nüfusunun tatilcilerin gelmesiyle 10 katına çıktığını belirtti.

İlçeye arife gününden itibaren 170 bin araç girişi olduğunu söyledi.

"Tüm önlemler alındı"

Otobüslerin yarım saatte bir ek seferler yaptığını ifade eden Kılınçkaya, "Tatilcilerin mağdur olmaması için tüm önlemler alındı. 9 günlük tatilin ardından geldikleri memleketlerine dönüş yolunda tatilcilerimizin trafik kurallarına uymalarını istiyoruz." dedi.

"Tatil döneminde yaklaşık 1 milyon ton su tüketildi"

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise "Günlük 150 ton çöp topladık. Günlük su tüketimi 80 bin tonu aştı. Tatil döneminde yaklaşık 1 milyon ton su tüketildi. Tatilcilerimizin mağdur olmamaları için gereken tüm önlemleri aldık." dedi.