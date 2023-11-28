Tekirdağlı balıkçılar bu kez 12 ton kolyoz yakaladı Geçtiğimiz cumartesi günü çıkan lodos nedeni ile Tekirdağ'da deniz üzerinde fırtına oluşmuştu. Dün ise fırtınanın dinmesi ile birlikte denize açılan şehirdeki balıkçılar, ağları kolyozla dolu olarak geri döndü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Marmara Denizi'ne açılan ve gece boyunca avlanan Tekirdağlı balıkçılar, limana, avladıkları 12 ton kolyoz ile birlikte döndü.

Kolyozlar, tezgahlarda kilosu 100 ile 150 lira arasında satışa sunuldu.

Tekirdağlı balıkçılar balık av sezonundan mutlu olduklarını belirterek, bu yıl tezgahlarda istavrit ve hamsi bolluğu yaşandığını dille getirdi.

"Marmara Denizi'nde 1.000 kasa kolyoz yakalandı"

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların verimli bir av sezonu geçirdiklerini söyleyerek, şu bilgileri paylaştı:

Kentte, balıkçılar uskumru avlamaya devam ediyor. Dün gece denize açılan bir tekne sabaha karşı limana uskumru ailesinden olan 1.000 kasa kolyozla döndü. Bu sıralar balıkçılar limana boş ağlarla dönmüyor.

"Vatandaş uygun ve taze balık yiyecek"

Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek. İstavrit ve hamsi devam ediyor. Bunun yanında çinekop da çıkmaya başlayacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)