Marmara Denizi'ne açılan ve gece boyunca avlanan Tekirdağlı balıkçılar, limana, avladıkları 12 ton kolyoz ile birlikte döndü.
Kolyozlar, tezgahlarda kilosu 100 ile 150 lira arasında satışa sunuldu.
Tekirdağlı balıkçılar balık av sezonundan mutlu olduklarını belirterek, bu yıl tezgahlarda istavrit ve hamsi bolluğu yaşandığını dille getirdi.
"Marmara Denizi'nde 1.000 kasa kolyoz yakalandı"
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların verimli bir av sezonu geçirdiklerini söyleyerek, şu bilgileri paylaştı:
Kentte, balıkçılar uskumru avlamaya devam ediyor. Dün gece denize açılan bir tekne sabaha karşı limana uskumru ailesinden olan 1.000 kasa kolyozla döndü. Bu sıralar balıkçılar limana boş ağlarla dönmüyor.
"Vatandaş uygun ve taze balık yiyecek"
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek. İstavrit ve hamsi devam ediyor. Bunun yanında çinekop da çıkmaya başlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış