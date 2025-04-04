TEM'de 8 araç birbirine girdi: 8 yaralı

İHA

TEM Otoyolu’nun İzmit geçişi, İstanbul istikametinde bulunan Korutepe Tüneli’nde tır, minibüs ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza, otoyolda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Trafik bir süre kontrollü olarak ilerlerken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.