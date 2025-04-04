TEM'de 8 araç birbirine girdi: 8 yaralı

İHA
TEM Otoyolu’nun İzmit geçişi, İstanbul istikametinde bulunan Korutepe Tüneli’nde tır, minibüs ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza, otoyolda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Trafik bir süre kontrollü olarak ilerlerken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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