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    TEM'de bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü

    Kontrolden çıkan aracın bariyerleri geçip takla atması sonucu, aracın sürücüsü ağır yaralanırken yanında bulunan kadın yolcu ise hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 03.05.2020 - 09:31
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    TEM'de bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü

    İstanbul Bağcılar TEM otoyolunda, 59 NB 001 plakalı hafif ticari aracı kullanan C. Çoban, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    TAKLA ATARAK YAN YOLA SAVRULDU

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce bariyerleri aşarak yön tabelasının beton zeminine vurarak savruldu. Kaza sonrası savrulan araç yeşillik alana fırladı.

    Yeşillik alanda taklalar atan araç durmayarak viyadük altında bulunan Veysel Karani Caddesi'ne uçtu.

    TEM'de bariyerleri aşan araç yan yola uçtu ViDEO

    İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

    Kazada sürücü C. Çoban ile yanında bulunan G. Çoban isimli kadın yolcu araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile kadın yolcuyu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    1 ÖLÜ 1 YARALI

    Sağlık ekipleri de yaptığı ilk incelemede kadın yolcu G. Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kaza sonrası sağlık görevlileri ağır yaralanan sürücü C. Çoban'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

    ARAÇ YOLDAN KALDIRILDI

    Polis ekipleri Veysel Karani Caddesi'nin her iki tarafına da şerit çekerek yolu kapattı. Kaza yapan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.


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