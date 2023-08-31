İHA
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
İl ve ilçe belediyeleri, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle vatandaşlara güzel anlar yaşattı.
Bu etkinliklerden biri de Kocaeli'de oldu.
İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Teoman konseri düzenledi.
Geç geldi, ıslıklandı
İzmit Kent Meydanı'nda kurulan sahneye geç gelen Teoman, vatandaşlar tarafından tepki alarak ıslıklandı.
Konseri takip eden basın mensuplarının kortej alanında olmasını istemeyen Teoman, bu durumu menajerlerine iletti.
Basın mensuplarını kovdu
Teoman tarafından alandan kovulan basın mensupları, konseri dışarıdan takip etmek durumunda kaldı.
Daha önce de basın mensuplarıyla sorunlar yaşadığı bilinen Teoman, Kocaeli'deki hareketiyle de tepki topladı.