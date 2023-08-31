Teoman basın mensuplarını kovdu: Islıklandı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de konser veren ünlü sanatçı Teoman, görevli basın mensuplarını alandan kovdu. Basın mensupları tepki gösterse de konseri dışardan takip etmek durumunda kaldı. Ayrıca sahneye geç de çıkan Teoman, seyirciler tarafından ıslıklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İl ve ilçe belediyeleri, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle vatandaşlara güzel anlar yaşattı. Bu etkinliklerden biri de Kocaeli'de oldu. İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Teoman konseri düzenledi. Geç geldi, ıslıklandı İzmit Kent Meydanı'nda kurulan sahneye geç gelen Teoman, vatandaşlar tarafından tepki alarak ıslıklandı. Konseri takip eden basın mensuplarının kortej alanında olmasını istemeyen Teoman, bu durumu menajerlerine iletti. Basın mensuplarını kovdu Teoman tarafından alandan kovulan basın mensupları, konseri dışarıdan takip etmek durumunda kaldı. Daha önce de basın mensuplarıyla sorunlar yaşadığı bilinen Teoman, Kocaeli'deki hareketiyle de tepki topladı.

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