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    Tercan Belediyesi’nin çelik kasası çalındı

    Gece saatlerinde 2 hırsız tarafından kasanın içerisinde bin 500 lira civarında bir meblağ olduğu, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 15:05
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    Tercan Belediyesi’nin çelik kasası çalındı

    Gece saat 03. 00 sıralarında Erzincan Tercan Belediyesi’nin duvara bitişik plastik kapısını otomobile bağladıkları halatla söken 2 hırsız, içeride bulunan belediyenin tahsilatlarının tutulduğu çelik kasayı çalarak, geldikleri araçla kaçtı.

    Olay, sabah belediyeye gelen çalışanların durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine hırsızlık olayı polise bildirildi.

    HIRSIZLAR ARANIYOR

    Erzincan merkezden sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri Tercan Belediyesi’nde çalışma başlattı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gece saat 03. 00 sıralarında 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği ve 20 dakika sonra araca yükledikleri çelik kasayla kaçtıkları gözlendi.

    Tercan Belediyesi’nin çelik kasası çalındı #1

    “1500 LİRA CİVARINDA BOZUK PARA VARDI”

    Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’in il dışında olduğu belirtildi.

    Belediye Başkan vekili Asım Gökçe, “Sabah saat 08.30’da geldik, hırsızlık olayını fark ettik. Memur arkadaş içeri girdi çağırdı bizi. Gelin dedi içeriyi soymuşlar. Gittik baktık elimizi hiçbir yere vurmadan durumu polise bildirdik. Kameradan baktık, 2 kişi kapıyı söküp çelik kasayı götürüyorlar. Kasanın içerisinde para olarak bin 500 lira civarında bozuk para vardı.” dedi.

    Tercan Belediyesi’nin çelik kasası çalındı #2

    Tercan Belediyesi’nin çelik kasası çalındı #3

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