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Tercan Belediyesi’nin çelik kasası çalındı

Tercan Belediyesi’nin çelik kasası çalındı

Gece saatlerinde 2 hırsız tarafından kasanın içerisinde bin 500 lira civarında bir meblağ olduğu, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.