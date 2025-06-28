Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da çocukların havuz keyfi

Türkiye sıcak havaların etkisi altına girdi.

Birçok ilde günlük yaşam etkilenirken, sıcaklıkların en yoğun hissedildiği illerden biri de Diyarbakır oldu.

42 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, en yüksek sıcaklık 42 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının etkisiyle sokaklar boş kaldı.

HAVUZA GİREREK SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle çocuklar havuzlara akın etti.

Merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunda yoğunluk oluştu.