Terör örgütüne hizmet etmekle suçlanıyorlar! Gözaltındaki üç rapçi adliyeye sevk edildi “Heijan” adıyla tanınan rapçi grubun üyeleri şarkılarındaki sözler ve kliplerindeki görüntülerde kullandıkları silahların yasa dışı örgüte hizmet ettiği ve etkileşim sağladığı gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. Grubun yakalanan üç kişisi adliyeye sevk edilirken bir üyesi ise aranmaya devam ediliyor.

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İHA

Sanatlarını teröre alet eden ve yasa dışı örgütün sembolü haline gelen, bu nedenle de desteklenen rapçi grubun üyelerine yönelik operasyonun ardından kanuni işlemler devam ediyor.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle “Heijan” adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcının gözaltına alınmıştı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon çerçevesinde yakalanan D.T., S.I. ve Ş.T. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

Operasyonla gözaltına alınan 3 rapçi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

“Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. aranıyor

Öte yandan “Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D.’nin ise belirlenen adresinde bulunamadığı aktarıldı. Rapçi M.N.D.’nin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Rapçilere önelik suçlamalar

Rapçilerin suç örgütüne üyelik, suçu övmek ve diğer suçlarla ilişkili oldukları saptanmıştı. Söz konusu şarkıcılar "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak”, “Suçu Övmek”, “Suç İşlemeye Tahrik Suçu” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile “İllegal hayatı özendirmek”le suçlanıyor.

Örgüt adına rap şarkı yaptılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, bu kişilerin çıkar amaçlı bazı suç ağlarına sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne aynı mecralarda destek verdiği belirlenmişti.