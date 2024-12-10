İHA
Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Münbiç sokaklarında halk yıllar sonra güvenle gezmeye başladı.
Terör örgütünün 8 yıl önce işgal ettiği ilçede, zulümden kurtulan halk normal hayatına döndü.
Münbiç’in özgürleşmesinin ardından çevre köylerde yaşayanlar, yakınlarını görmek için ilçe merkezine geliyor.
İŞ YERLERİ AÇILDI: HAYAT NORMALE DÖNDÜ
Operasyonun hemen ardından iş yerlerinin açıldığı ilçede halk, ticari hayatlarına da devam etmeye başladı.
İlçede teröristlere ait tünellerde arama çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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