İHA

Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Münbiç sokaklarında halk yıllar sonra güvenle gezmeye başladı.

Terör örgütünün 8 yıl önce işgal ettiği ilçede, zulümden kurtulan halk normal hayatına döndü.

Münbiç’in özgürleşmesinin ardından çevre köylerde yaşayanlar, yakınlarını görmek için ilçe merkezine geliyor.

İŞ YERLERİ AÇILDI: HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Operasyonun hemen ardından iş yerlerinin açıldığı ilçede halk, ticari hayatlarına da devam etmeye başladı.

İlçede teröristlere ait tünellerde arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editor