4 mevsimin bir arada yaşandığı Munzur dağları, doğa tutkunlarının uğrak mekanlarından biri haline geldi.

Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan 3.300 rakım Munzur Dağları, artık terörle değil doğal güzellikleri ile anılıyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terörün temizlendiği bölgenin bağrında, saklı bir cennet yatıyor.

Zirvesinde kar, yaylalarında rengarenk çiçekler ve dereleri ile dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını kendisine çekti.

“Bu topraklarda artık her mevsim bahar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta Munzur Dağları’nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı. Bakan Soylu, “İHA’ların kamerasından Tunceli Munzur’da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor.” notunu düştü.

Yeşil Göl etrafında kamp

İHA’nın haberine göre; Erzincan’ın Tatlısu köyünden başlayıp belirli bir mesafe araçla, ardından patika yolda doğa yürüyüşü yapan Erzincanlı görüntü yönetmeni Muhammed Kösen, fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç ile yerli turistler kilometrelerce yol kat ederek 3300 rakımlı Munzur Dağlarına çıktı.

Bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakan Munzurlara çıkan vatandaşlar, gördükleri doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Munzur Dağları eteklerinde çadır kurup koyun sürüsü otlatan yaylacılarla çektikleri fotoğraf ve videolarla anı kalıcı kılan ekip, daha sonra yöredeki en büyük buzul göl olan Yeşil Göl’ün etrafında kamp kurarak geri dönüşe geçmeden uzunca mola verdi.

Terörden temizlenen Munzur Dağları, doğa manzaraları ile dikkat çekti VİDEO



Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alan olduğunu kaydeden vatandaşlar, ulaşmanın yorucu ama zorluklara değdiğini belirttiler.