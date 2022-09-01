Petrol
92.33
-3.46%
Euro
18.1526
-0.79%
Dolar
18.2081
0.13%
Altın
993.85
-0.69%
Borsa
3143
0.00%
Bitcoin
364.207
-0.92%
BTXN Coin
4.66
11.21%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    TFF binasına ateş açan iki kişi yakalandı

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına ateş açan iki kişi yakalandı.
    • 01.09.2022 - 21:42
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 21:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TFF binasına ateş açan iki kişi yakalandı

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.

    TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

    Vali Yerlikaya: Soruşturma başlatıldı

    Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Süleyman Soylu, TFF binasına gitti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da inceleme yapmak için Türkiye Futbol Federasyonu binasına gitti.

    Helikopterle tesise gelen Bakan Soylu’nun, bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunduğu, görevlilerden bilgi aldığı belirtildi.

    Ateş açan şüpheliler yakalandı

    Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

    Soylu, "Bu olayın zanlıları kısa bir süre içerisinde yakalandı. C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin dikkatli çalışmaları sonucunda alındı." dedi.


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza
    3. Sayfa

    İstanbul'da emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 31 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 31 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir