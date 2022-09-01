TFF binasına ateş açan iki kişi yakalandı

TFF binasına ateş açan iki kişi yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına ateş açan iki kişi yakalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.

TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Vali Yerlikaya: Soruşturma başlatıldı

Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Süleyman Soylu, TFF binasına gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da inceleme yapmak için Türkiye Futbol Federasyonu binasına gitti.

Helikopterle tesise gelen Bakan Soylu’nun, bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunduğu, görevlilerden bilgi aldığı belirtildi.

Ateş açan şüpheliler yakalandı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Soylu, "Bu olayın zanlıları kısa bir süre içerisinde yakalandı. C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin dikkatli çalışmaları sonucunda alındı." dedi.