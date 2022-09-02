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TFF binasına saldırıda kullanılan silah aranıyor

TFF binasına saldırıda kullanılan silah aranıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler, silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.