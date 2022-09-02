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    TFF binasına saldırıda kullanılan silah aranıyor

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler, silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.
    • 02.09.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 15:17
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    TFF binasına saldırıda kullanılan silah aranıyor

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada dün saat 17.45 sıralarında, Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu.

    TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 5 kurşun isabet ettiği ifade edildi.

    2 kişi gözaltına alındı

    Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.O ve O.G. gözaltına alındı.

    TFF binasına saldırıda kullanılan silah aranıyor VİDEO

    Saldırıda kullanılan silahı bulmak için arama yapıldı

    DHA'nın aktardığına göre; bugün olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler, saldırıda kullanılan silahı bulmak için sazlık alanda ve derede aramalar yaptı.

    TFF binasına saldırıda kullanılan silah aranıyor #1

    TFF binasına saldırıda kullanılan silah aranıyor #2

    TFF binasına saldırıda kullanılan silah aranıyor #3

    TFF binasına saldırıda kullanılan silah aranıyor #4


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