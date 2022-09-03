Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.796
-1.46%
BTXN Coin
4.96
9.01%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar

    TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırıda şüphelilerden Cüneyt U.'nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, Oğuzhan G.'nin de serbest bırakılmasına karar verildi.
    • 03.09.2022 - 19:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti.

    Binaya ateş edilmesiyle ilgili soruşturmada olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler Cüneyt U. ile Oğuzhan G., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.

    Adliyeye sevkedildiler

    Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Emniyetteki işlemlerimin ardından şüpheliler Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

    TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar #1

    Savcılıkta ifadelerinin ardından Cüneyt U. ve Oğuzhan G. 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç ise serbest bırakıldı.

    Ev hapsi verildi

    Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden Cüneyt U.'nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, Oğuzhan G.'nin de serbest bırakılmasına karar verildi.

    TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar #2

    TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar #3

    TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri hakkında karar #4


    İlginizi Çekebilir

    Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu
    Dünya

    Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortasının tartışıldığı sırada deprem oldu

    Abdullah Avcı: Oyuncuların iştahları yoğun bir süreçten geçiyoruz
    Futbol

    Abdullah Avcı: Oyuncuların iştahları yoğun bir süreçten geçiyoruz

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir