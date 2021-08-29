Thodex reklamında oynayan ünlülere suç duyurusu

Thodex mağduru bir vatandaş, avukatı aracılığıyla şirketin reklamlarında oynayan ünlüler ile şirketi sosyal medyada öven bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Thodex'ten yaklaşık 160 bin liralık kripto para satın alan S.K, avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sundu.

Dilekçede, kendisini ekonomist olarak tanıtan bir kişinin sosyal medya hesaplarında Thodex'in reklamını yaptığı, kendisine güvenerek yatırım yapan birçok vatandaşın dolandırılmasına sebebiyet verdiği iddia edildi.

‘YANILTICI REKLAM İLE ZARAR VERDİLER’

Şirketin reklam filminde oynayan 20 kişinin ise kamuya mal olmuş ünlü isimler olduğu belirtilen dilekçede, halk tarafında güven duyulan bu kişilerin reklamını yaptıkları ürün veya hizmetlerin gerçekliğini araştırma yükümlülüğü bulunduğu, yanıltıcı reklam yaparak insanlara zarar veren kişilerin cezai ve hukuki sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.

‘FARUK FATİH ÖZER İLE İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILSIN’

Dilekçede söz konusu kişilerin Thodex'in sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer ile ilişkisinin araştırılması, bu doğrultuda Özer'in evinin çevresinde gerekli araştırmanın yapılması, 21 kişi ile Özer arasındaki görüşmelerin ortaya çıkarılması, aralarındaki para transferlerinin belirlenmesi, bu kişilerin Thodex'in kurulumundan bu yana elde ettiği mal varlığının tespit edilmesi talep edildi.

KAMU DAVASI TALEP EDİLDİ

Bu nedenlerle, dilekçedeki toplam 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

BİRÇOK İSİM VAR

Marka, Pelin Karahan, Burcu Esmersoy, Edis, Bahar Şahin, Eda Ece, Simge, Cansel Elçin, Ebru Şallı, Mine Tugay, Barış Kılıç, Pınar Deniz, Zeynep Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu gibi pek çok ünlü isimle çalışmıştı…