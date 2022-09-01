Thodex soruşturmasında 588 mağdurun dosyası MASAK'a gönderildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Thodex" soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin zararlarının tespiti için hazırladığı dosyayı MASAK'a gönderdi.

Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arandığı sırada Arnavutluk'ta yakalanan Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade işlemleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 2027 mağdurun yer aldığı dosyanın tamamlanmasının ardından mağdur olduklarını beyan ederek başvuruda bulunan 588 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

588 mağdurun dosyayı MASAK'a gönderildi

Aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur olduklarını söyleyen 588 kişiyle ilgili zararın tespit edilmesi için hazırlanan dosya, yaklaşık 2 hafta önce MASAK'a gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK tarafından yollanacak raporun ardından hazırlayacağı iddianameyi, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden "Thodex" davasıyla birleştirilmesi talebiyle gönderecek.

Thodex vurguncusu Fatih Özer yakalandı

İadesi bekleniyor

Başsavcılık, ayrıca bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Özer'in iade edilmesinin ardından gözaltına alınarak emniyette ifadesinin alınması talimatını verdi. Başsavcılık, Özer'in emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'nda hazır edilmesini istedi.

Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen Özer'le ilgili İnterpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor

Firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.