THY filosu genişliyor... 21 uçak kiralanacak

DHA

Türkiye'nin dünya çapında sayılı markalarından biri olan Türk Hava Yolları (THY), filosunu genişletiyor.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiride, filonun genişletilmesi için uçak kiralanacağı açıklandı.

21 uçak kiralanacak

Bu kapsamda 2024-2026 yılları arasında 21 uçak kiralanacak.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ortaklığımız devam eden büyüme sürecinin desteklenmesi ve filo yenilemeleri için uçak üreticileri ve muhtelif uluslararası kiralama şirketleri ile görüşmelere devam etmektedir. Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz, CDB Aviation Lease Finance DAC ("CDB") firmasından 2025 yılı 1. çeyreği ve 2026 yılı 1. çeyreği arasında teslim alınmak üzere 6 adet, Jackson Square Aviation ("JSA") firmasından 2025 yılı 1. çeyreğinde teslim alınmak üzere 4 adet ve DAE Capital ("DAE") firmasından 2024 yılı 4.çeyreği ve 2025 yılı 1. çeyreği arasında teslim alınmak üzere 10 adet olacak şekilde toplam 20 adet dar gövde uçağın 144 ay süre ile kiralanmasına ve CDB firmasından 2024 yılının 2. çeyreğinde teslim alınmak üzere 1 adet geniş gövde uçağın 72 ay süre ile kiralanmasına karar vermiştir."