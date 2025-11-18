Ticaret Bakanlığı'ndan narkotik operasyonu: 1 ton 65 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, zehir tacirleriyle amansız mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen son başarılı operasyonların detayları, bakanlığın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktarıldı.

"TOPLAM 1 TON 65 KİLOGRAM ESRAR YAKALANDI"

Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 712 milyon 558 bin lira olduğu belirtilen paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, Kasım ayının ilk haftasında düzenledikleri operasyonlarda, toplam 1 ton 65 kilogram esrar yakalaması gerçekleştirdi.

Piyasa değeri toplam 712 milyon 758 bin 630 TL olan uyuşturucu maddelere ilişkin adli tahkikat başlatıldı ve el konulan uyuşturular imha edilecek."

"ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER İMHA EDİLDİ"

Ticaret Bakanlığı, toplumların geleceğini tehdit eden uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye, hız kesmeden devam ediyor.



Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri; gelişmiş risk analiz sistemleri, kesintisiz saha denetimleri ve uluslararası iş birlikleriyle, uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurmaya devam etmektedir.



Bu kapsamda Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda;



İstanbul Havalimanı'nda, piyasa değeri 194 milyon 940 bin TL olan 216,6 kilogram likit esrar,



İpsala Gümrük Kapısı'nda, piyasa değeri 142 milyon 863 bin 830 TL olan 234,2 kilogram esrar,



Tekirdağ Limanı'nda, piyasa değeri 374 milyon 954 bin 800 TL olan 614,68 kilogram esrar, yakalandı.



Yakalanan tüm uyuşturucu maddeler, ilgili ekiplerce imha ediliyor.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEYİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

"Yüzyılın küresel felaketi" olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi, hedeflerimizin merkezine koyarak aralıksız sürdürüyoruz.



Bu kararlı mücadele sonucunda, ülkemiz üzerinden transit olarak geçirilmek istenen 1,1 tonu aşan uyuşturucu madde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmasıyla yakalandı.



Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülmektedir.

"UYUŞTURUCU TİCARETİNE KARŞI SIFIR TOLERANS İLKESİYLE HAREKET EDİYORUZ"