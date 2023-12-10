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TikTok paylaşımı olay oldu! Konya'da 13 yaşındaki kız nişanlandı: İnceleme başlatıldı

TikTok paylaşımı olay oldu! Konya'da 13 yaşındaki kız nişanlandı: İnceleme başlatıldı Beyşehir ilçesinde 8. sınıf öğrencisi kız kendisinden 15 yaş büyük biriyle nişanlandı. Merasimden videolar TikTok'ta paylaşılınca tepkiler de kaçınılmaz oldu. Bunun üzerine jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçirdi.