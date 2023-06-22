TikTok vurgununda yeni detaylar: '13 milyon karşılığında bebeğini düşürttüler' iddiası İstanbul polisi, 1,2 milyar liralık TikTok vurgunu yaptığı belirlenen ve aralarında çok sayıda fenomenin de bulunduğu şüphelileri takibe aldı, 120 kişiyi gözaltına aldı. Operasyona ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Buna göre ‘By Hünkar’ lakaplı kişinin, TikTok fenomeni kadının bebeğini 13 milyon lira karşılığında düşürttüğü öne sürüldü.

DHA

Türkiye günlerdir TikTok üzerinden yapılan 1,2 milyar liralık vurgunu konuşuyor...

Her şey, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, TikTok hesaplarındaki bazı konuşmalardan şüphelenmesiyle başladı.

Polis, bazı kullanıcıların yayınlarda dolandırıcılık yapıldığından, TikTok'un açığı olduğundan bahsetmeleri üzerine, aralarında TikTok fenomenlerinin de bulunduğu bazı kişileri takibe aldı.

1,2 milyarlık vurgun: TikTok fenomenleri ile anlaştılar

Yapılan çalışmalar sırasında 4 binden fazla banka hesabını inceleyen ekipler, 1,2 milyar lira para akışı olduğunu saptadı.

Buna göre para gönderen kişilerle, yayıncıların anlaşmalı olduğu belirlendi.

TikTok'un bir kereye mahsus olmak üzere platformda sanal para olarak kullanılan 'jetonu' iade edilebileceğini öğrenen bazı kişilerin, önce TikTok fenomenleriyle anlaştığı daha sonra ise çalıntı ya da kopyalanmış kredi kartlarıyla jeton alarak bu fenomenlere gönderdikleri ortaya çıktı.

120 şüpheli gözaltına alındı

Fenomenlerin gelen jetonu şüphelilerin belirledikleri hesaplara aktardığı, jeton hesaplara dağıtıldıktan sonra şüphelilerin TikTok'a aldıkları jetonu iade etmek istedikleri, TikTok'un fenomenlerden jetonu geri istediği ancak fenomenlerin jetonu dağıtması sebebiyle ödemeyi kendi hesabından yaptığı anlaşıldı.

Polis, para akışının anlaşmalı kişiler arasında olduğunu ve bu şekilde TikTok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince, söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı.

Dehşete düşüren detaylar...

Ve operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Buna göre iade yöntemiyle haksız kazanç elde edilen organizasyonu, 'Ateşoğlu’ kullanıcı ismini kullanan Mustafa Daşdemir kurdu.

Demirtaş, fenomenlerle de kendisi anlaştı.

Daşdemir'in ekibi, daha sonra büyük kısmı yabancı uyruklulara ait çalıntı kredi kartlarıyla platformda yayın yapan anlaşmalı oldukları fenomenlere jeton hediye etti.

Yüksek meblağlar ödenen jetonların daha sonra bankadan veya platformdan geri iadesi istendi.

İlgililer, 1 kere mahsus olmak üzere jeton iadesi yaptı.

Jetonu alan fenomenler ise buradan gelen parayı Daşdemir’in yönlendirdiği hesaplara aktardı.

Daşdemir, bu yönteme dahil olan fenomenlere yüzde 30 komisyon verdi.

13 milyon karşılığında bebeğini düşürdü

Bu şekilde TikTok’tan 1,2 milyar haksız kazanç elde eden şüphelilerden ‘By Hünkar’ kullanıcı adını kullanan Ahmet D. ile ilgili başka bir bilgi ortaya çıktı.

İddiaya göre fenomen ‘By Hünkar’, TikTok fenomeni Arslan Bey'den hamile kalan Çağla Çağlayan’ı silahla tehdit edip, ilaç içirerek bebeğini düşürdü.

By Hünkar’ın, çocuğu düşürmek için yine TikTok fenomeni olan Tubakko isimli kadından 13 milyon lira para aldığı öğrenildi.

Yaşadıklarını bir canlı yayında anlatan Çağla Çağlayan, polisi de arayarak şüphelilerden şikayetçi olacağını söyledi.

Çağlayan, yayınında “By Hünkar, sen benim eli kolu belli olan bebeğimin katilisin. Dilimin altına hap koyarak bebeğimi öldürdün.” dedi.

Vurgunu canlı yayında anlattı

Yine TikTok’ta Çapanoğlu kullanıcı adını kullanan bir kişi ise iade yöntemiyle yapılan vurgunu platformda yaptığı bir yayında anlattı.

Çapanoğlu, kişilerin jetonu satın aldıktan sonra jeton parasının yattığı hesapların sahiplerine de komisyon verildiğini ama asıl parayı kredi kartlarıyla jeton alan kişilerin aldığını, bu yöntemden para kazanmak için kişilerin araçlarını sattıklarını öne sürdü.

Çapanoğlu ile Çağla Çağlayan’ın yaptıkları yayınlara ait görüntülere de ulaşıldı.