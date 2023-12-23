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Sosyal medyada Nazlıcan adını kullanan kadın, mutfağından TikTok yayınına başladığı sırada kocasının hışmına uğradı.
Eşini canlı yayında boğazladı, yumrukladı
"Ne yapıyorsun sen" diyerek kadının boğazına sarılan öfkeli adam, yüzlerce kişinin izlediği yayın sırasında eşinin boğazını sıktı.
Öfkesini alamayan adam, ardından kadını dövmeye başladı.
Kadın "dava açacağım" dedi
Yaşadığı saldırının şokunu atlatmaya çalışan kadın, kocası gittikten sonra dava açacağını da yayında duyurdu.
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