Sosyal medyada son yıllarda yapılan paylaşımlar oldukça tepki çekiyor.
Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine birçok vatandaş, beğeni ve para uğruna ilginç içerikler çekiyor.
Bunun bir örneği de geçtiğimiz günlerde yaşandı.
Para karşılığında gömleğinin düğmelerini açtı
Müstehcen bir video çekerek TikTok hesabında paylaşan 35 yaşındaki G.D., kısa sürede gündem oldu.
Ardından videolara yenilerini eklemeye devam eden kadının görüntülerde, para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığını tespit etti.
Öte yandan kadının 1 saatte 100 bin lira topladığı da belirlendi.
Ekipler baskın düzenledi
Bunun üzerine ekipler harekete geçerek G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Gözaltına alındı
Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D., savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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