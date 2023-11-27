TikTok'ta para karşılığı gömleğinin düğmelerini açan kadın gözaltına alındı Müstehcen içerikli canlı yayıp yaparak 1 saatte 100 bin lira topladığı belirlenen G.D. adlı TikTok kullanıcısı gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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DHA

Sosyal medyada son yıllarda yapılan paylaşımlar oldukça tepki çekiyor.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine birçok vatandaş, beğeni ve para uğruna ilginç içerikler çekiyor.

Bunun bir örneği de geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Para karşılığında gömleğinin düğmelerini açtı

Müstehcen bir video çekerek TikTok hesabında paylaşan 35 yaşındaki G.D., kısa sürede gündem oldu.

Ardından videolara yenilerini eklemeye devam eden kadının görüntülerde, para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığını tespit etti.

Öte yandan kadının 1 saatte 100 bin lira topladığı da belirlendi.

Ekipler baskın düzenledi

Bunun üzerine ekipler harekete geçerek G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltına alındı

Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D., savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)