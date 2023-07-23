TIR dorsesine binen 4 kaçak göçmen havasızlıktan can verdi Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmek için Çanakkale'de mola veren bir tırın dorsesine giren 4 kaçak göçmen yaşamını yitirdi. Göçmenlerin aşırı sıcak ve havasızlık sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

DHA

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda bulunan tır parkında feci olay...

İzmir'den Yunanistan'ın Selanik kentine giden buzdolabı yüklü tır saat 05.30 sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde mola verdi.

Bu sırada 4 kaçak göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için gümrük halatını kesip tır dorsesine bindi.

Bir süre dinlenen sürücü daha sonra tırla İpsala Sınır Kapısı'nda bulunan tır parkına gelerek Yunanistan'a hareket etmeden önce son kez dinlenmeye çekildi.

Dorsede bulunan 4 kaçak göçmen öldü

Bir süre sonra tırın dorsesinden sesler geldiğini fark eden sürücü dorseyi kontrol ettiğinde baygın halde 4 kaçak göçmen ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kaçak göçmenin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ambulanslarla Keşan ve İpsala'daki hastanelere kaldırılan 2 göçmen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Göçmenin aşırı sıcak ve havasızlık sonucu hayatlarını kaybettikleri değerlendiriliyor.

Kaçak göçmenlerin cenazeleri kimliklerinin belirlenmesi ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.