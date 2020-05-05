Dolar
7.0823
0.5351%
Euro
7.6767
-0.13%
Altın
1707.12
0.3102%
Borsa
98737.52
-0.1059%
G. Altın
389.124
0.9678%
Bitcoin
63257.14
0.4533%
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C

    Tırın gizli bölmelerinden 8 bin paket kaçak sigara çıktı

    Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda, arama yapılan TIR'ın gizli bölmelerinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 23:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tırın gizli bölmelerinden 8 bin paket kaçak sigara çıktı

     

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından kente yüklü miktarda sigara getirileceği saptanan ve plakası açıklanmayan TIR'ı kent girişinde durdurdu.

    Tırın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu

    8 BİN PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU

    Eğitimli köpek kullanılarak, arama yapılan TIR'ın dorsesindeki gizli bölmelerde, 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, gözaltına aldığı TIR sürücüsünü emniyette sorgulamaya başladı.

    TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu -1

    Görüş Bildir