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- Tırın gizli bölmelerinden 8 bin paket kaçak sigara çıktı
Tırın gizli bölmelerinden 8 bin paket kaçak sigara çıktı
Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda, arama yapılan TIR'ın gizli bölmelerinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
- DHA
- 05.05.2020 - 23:35
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından kente yüklü miktarda sigara getirileceği saptanan ve plakası açıklanmayan TIR'ı kent girişinde durdurdu.
Tırın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu
8 BİN PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU
Eğitimli köpek kullanılarak, arama yapılan TIR'ın dorsesindeki gizli bölmelerde, 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, gözaltına aldığı TIR sürücüsünü emniyette sorgulamaya başladı.