Tofaş marka araçların geçirdikleri kazalarda büyük hasarlar almasına ilişkin tamirci Seyfi Apaç, yapılan modifiyeler sonucunda araç şasinin gerilmesini sebep gösterdi.

1981 yılından bu yana yollarda olan 2003’e gelindiğinde ise üretimi duran Tofaş marka, sıklıkla trafikte karşımıza çıkmaya devam ediyor…

Kuş serisi, 20 yaşında olmasına rağmen en çok da modifiye sevdalısı gençlerin ilgisini çekiyor.

Öte yandan söz konusu otomobillerin karıştıkları kazalarda meydana gelen hasarlar ve can kayıpları da oldukça gündemde.

Çok sert olmayan darbelerde dahi ikiye bölünen araçlar, sadece sürücüleri için değil trafikteki diğer araçlar içinde bir tehlike unsuru.

Kaportasının ve şasinin ince olmasından dolayı kazalarda ağır hasar alan araçların bölünmesini tetikleyen bir diğer unsur ise yapılan modifiye…

Uzun yıllardır Eskişehir’de sanayi bölgesinde araç tamiri yapan esnaf Seyfi Apaç, bilinen Tofaş marka araçların en ufak trafik kazalarında dahi bölünmesinin sebebinin, yapılan modifiyeler sonucu şasinin gerilmesi olduğunu belirtti.

“Bunlar malzeme yorgunluğu olan, çabuk çürüyen araçlar”

Aracın parçalarının zaten zayıf olduğuna dikkat çeken Apaç, yılların da bu kaliteyi olumsuz yönde etkilediğine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Kuş serisinden bahsediyorsunuz. Bu araçlar yapımı itibariyle kullanılan malzemeleri zayıf ve bu otomobiller 20-30 yaşına girmiş. Bunlar malzeme yorgunluğu olan, çabuk çürüyen araçlar. Buna istinaden de en ufak kazada aşırı hasar alan bir araçlar. Şase dediğimiz olay nedir, saçtan yapılmış bir parça, bunlarda da zaman aşımı sebebiyle çürüme meydana geldiği zaman sorun oluyor, kasayı tutan bunlardır. Bunlar kırıldığı anda geri kalan kısmı rahatlıkla bölünebiliyor. Şimdi bu araçların şase aksamı zayıf, kaporta aksamı zayıf yani bunlar çürümeye müsait malzememeler.”

Tofaş araçların, kazada ikiye bölünme nedenlerini ustası açıkladı VİDEO







“Kesinlikle yayları kesmesinler ve şaselerini tamir etsinler”

Esnaf Seyfi Apaç, özellikle kuş serisi araçlarda modifiye adı altında, yayalarının kesilmesinin ya da spor yaya takılmasının şasiye daha fazla yük bindireceğine değindi. Yükün fazla olmasından dolayı şasinin gerildiğinin ve daha kolay kırıldığının altını çizen Apaç, “20-30 yıllık kullanılmış bir araçtan bahsediyoruz. Artı bunun üzerine de modifiye dediğimiz, bilhassa gençlerimizin yaptığı, işte helezon parçasını kesip yükü sadece amortisörlere verdiğimizde esneme payını kaybederiz. Esneme payını kaybettiğimiz zaman yük şaselere biniyor. Zayıf olan sacın üzerine bu yükü de bindirdiğimiz zaman en ufak darbede kırılmaya, kopmaya daha müsait hale geliyor, aşırı hasar alma durumu ortaya çıkıyor. Periyodik bakımları her yıl düzenli olarak 1 kere kontrol ettirsinler, kesinlikle yayları kesmesinler ve şaselerini tamir etsinler. Araçlarına bu şekilde binsinler.” dedi.