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İHA

MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle yürütülen projeli çalışma kapsamında, 25 Şubat’ta Samsun, İstanbul, Malatya, Gaziantep ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

ŞUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerine tedbir kararı uygulandı.

Ayrıca suç işlemek amacıyla açıldığı belirlenen internet sitelerine erişim engeli getirildi.

DOSYALAR AYRILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna karıştığı yönündeki deliller nedeniyle dosyaları ayrılarak soruşturmaları Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.