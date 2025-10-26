Tokat'ta 2 kişiyi 1 milyon 800 bin TL dolandırdılar: Polisin takibiyle yakalandılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tokat'ta tek başına yaşayan G.S.'nin evine giden A.A. ve C.A.Ş. isimli şahıslar, kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız terör örgütüne karıştı" diyerek yaklaşık 900 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını aldıktan sonra kayıplara karıştı.

10 gün arayla aynı dolandırıcılık Aynı şahısların 10 gün sonra, 24 Ekim 2025 günü Gülbahar Hatun Mahallesi'nde tek yaşayan M.Ü. isimli kadını da aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

900 BİN TL DAHA DOLANDIRDILAR

Şüpheliler, yine 'polis ve savcı' olduklarını söyleyerek 900 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alıp olay yerinden uzaklaştı.

Amasya'da yakalandılar Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki olayın faillerini belirlemek için bölgedeki KGYS güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KAMERALAR İNCELENDİ

14 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşadığını belirledi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen operasyonla, A.A. ve C.A.Ş. ikametlerinde yakalanarak Tokat'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.