Tokat'ta 33 yolcunun bulunduğu otobüsüne tüfekle ateş açıldı Tokat'ta İstanbul'a seyir halindeki yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. 33 yolcu, 1 saat bekledikten sonra firmanın başka bir otobüsüyle yola devam etti.

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DHA

Tokat'ta akılalmaz bir olay yaşandı.

Erbaa ilçesi D-100 kara yolu Hacıpazarı köyü yakınlarında meydana geldi.

Erbaa ilçesindeki otogardan İstanbul'a gitmek için ayrılan Hakan Başara yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmına D-100 kara yolu Hacıpazarı köyü yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı.

33 yolcunun bulunduğu otobüsün motor kapağını delen saçmalar aracın mazot filtresine hasar verdi.

Olayın ardından otobüsün şoförü yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra aracı durdurdu.

Ateş eden kişi ya da kişiler aranıyor

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul'a giden yolcular yaklaşık 1 saat otobüste beklerken daha sonra firmanın gönderdiği başka bir otobüsle yola devam etti.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada 3 adet tüfek kartuşu buldu.

Otobüse ateş eden kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)